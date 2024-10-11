Іраклі Макацарія вдруге стане батьком і показав фото з 22-річною вагітною дружиною

Пара вже виховує однорічного сина.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа очікують на поповнення в родині.
Радісною звісткою пара поділилася в Instagram. Іраклі з 22-річною коханою попозували в чуттєвій чорно-білій фотосесії й сповістили про майбутнє друге маля. На зображенні ведучий ніжно обіймає помітно округлий животик Лізи та цілує її.
"Ось ми знову зростаємо", - лаконічно написали закохані.
У коментарях українські зірки та решта підписників привітали родину знаменитості з неймовірною подією у їхньому житті.
- "Найщиріші вітання!" – Григорій Решетнік
- "Клас! Вітаємо" – Володимир Остапчук
- Яка чудова новина. Вітаю, я дуже щаслива
- Вітання з України вашій родині
Зазначимо, Іраклі Макацарія одружився з Лізою Чічуа 23 липня 2022 року. Вже за рік у подружжя народився первісток Георгій. Однорічного хлопчика пара ретельно приховує від публіки та майже не показує його. Проте нещодавно Ліза Чічуа все ж поділилася рідкісним фото з малюком й приголомшила, як швидко він підріс за останній час.