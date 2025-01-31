Іраклі Макацарія вдруге став батьком і показав новонароджену доньку

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вдруге стали батьками.

Сьогодні, 31 січня, 22-річна дружина ведучого народила донечку. Радісною звісткою пара поділилася у фотоблогу. Вони опублікували фото донечки, де видніється лише її маленька ручка. Іраклі вже розсекретив ім'я крихітки, яку вони назвали Ніною. Дівчинка народилася з вагою понад 3 кг, про що свідчить напис на браслеті.

Новонароджена донька Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", - замилував зірковий батько підписом фото.

До слова, ймовірно, пологи були партнерськими. Бо незадовго до новини про поповнення у родині Іраклі вийшов на зв’язок з пологового у медичному одязі – халаті, масці та шапочці.

Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

У коментарях безліч шанувальників та грузинська родина подружжя вже привітали Лізу та Іраклі з народженням донечки. Зазначимо, що пара також виховує старшого сина Георгія, якому зараз один рік.

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Новонароджена донька Іраклі Макацарія / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, нещодавно інсайдери повідомили, що ведуча Леся Нікітюк вагітна первістком.

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