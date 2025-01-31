Іраклі Макацарія вдруге став батьком і показав новонароджену доньку

Шоумен також розсекретив ім'я другої дитини.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа вдруге стали батьками.
Сьогодні, 31 січня, 22-річна дружина ведучого народила донечку. Радісною звісткою пара поділилася у фотоблогу. Вони опублікували фото донечки, де видніється лише її маленька ручка. Іраклі вже розсекретив ім'я крихітки, яку вони назвали Ніною. Дівчинка народилася з вагою понад 3 кг, про що свідчить напис на браслеті.
"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", - замилував зірковий батько підписом фото.
До слова, ймовірно, пологи були партнерськими. Бо незадовго до новини про поповнення у родині Іраклі вийшов на зв’язок з пологового у медичному одязі – халаті, масці та шапочці.
У коментарях безліч шанувальників та грузинська родина подружжя вже привітали Лізу та Іраклі з народженням донечки. Зазначимо, що пара також виховує старшого сина Георгія, якому зараз один рік.
- Вітаємо, видно, що справжня жінка народилася, одразу з манікюром
- Які маленькі нігтики, нехай росте здорова та на радість батькам
- Вітаю! Нехай Господь дарує вам щастя та здоров'я
Нагадаємо, нещодавно інсайдери повідомили, що ведуча Леся Нікітюк вагітна первістком.
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