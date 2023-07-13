Іраклі Макацарія вперше показався з одномісячним сином і відсвяткував його хрещення

Молоді батьки влаштували свято в одному з закладів у Тбілісі.

Ексгерой реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше показався зі своїм одномісячним сином Георгієм.

На сторінці в Instagram молодий татусь розмістив знімки, де тримає малюка на руках. Також Іраклі повідомив, що вони з дружиною, 21-річною Лізою Чічуа похрестили хлопчика. У фотоблогу батьки розмістили кадри з церкви у центрі Тбілісі.

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

"Щасливого життя, my love!" – написав під фото з малюком Макацарія грузинською та українською мовами.

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

Також Іраклі показав, що після таїнства вони з друзями вирушили до одного з місцевих ресторанів, аби відсвяткувати цю важливу подію.

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили сина / Фото: instagram.com/maqatsa

Нагадаємо, що Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа стали батьками 2 червня. Щасливий батько показав, як на нього під пологовим чекали друзі і вітали. Також Іраклі не стримував емоцій та зізнався, що плакав від щастя.

З 21-річною Лізою, яка молодша від чоловіка на 17 років, Іраклі Макацарія одружився у липні 2022 року. Бізнесмен ділився розкішними кадрами зі свого весілля, яке відгуляв на батьківщині у Грузії.

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