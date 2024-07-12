Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показав помітно підрослого однорічного сина

Бізнесмен похизувався важливим досягненням хлопчика.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія потішив сімейним контентом із синочком.
Хлопчикові вже виповнився рік. Однак первістка бізнесмен ретельно приховує та майже не показує його у своєму фотоблогу. Та цього разу Макацарія зробив виняток. Зокрема, він похизувався важливим досягненням синочка.
Так, однорічний Георгій вже вміє ходити. Щоправда, поки що з підтримкою тата. Іраклі Макацарія опублікував знімок, де його синочок робить свої впевнені кроки, а він допомагає.
Щоправда, цього разу бізнесмен теж повністю не показав сина. Хлопчину було видно лише зі спини. Єдине, що одразу впадає у вічі — це кучері Георгія. Як у коментарях зазначили підписники, це синочкові передалося від батька.
Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова потішила рідкісними фото з помітно підрослим сином. Також артистка показала, як вітала Мартіна з днем народження.
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