Іраклі Макацарія зачарував новими фото та відео з розкішного весілля

На сторінці в Instagram новоспечений чоловік, який розпрощався зі статусом завидного холостяка 23 липня, розмістив чорно-білі світлини зі своєю коханою, 20-річною Лізою Чічуа.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

На знімках закохані мають неймовірно щасливий вигляд.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Також Іраклі поділився з прихильниками романтичним відео, де показав яскраві моменти з важливого дня. У ролику видно першу зустріч наречених у день весілля, вінчання, запальні та пристрасні танці молодят та інші веселощі.

У коментарях юзери зробили сотні компліментів парі.

Боже, які ви гарні! Щастя вашій сім'ї

Так приємно споглядати за щастям

Як гарно, це неймовірна. Я так радію за вас. Дівчина така чарівна, ви маєте гармонійний вигляд

Нагадаємо, у квітні цього року Макацарія освідчився своїй обраниці, яка молодша від нього на 17 років. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі.

Знаменитість тривалий час не афішував особисте життя. Але у квітні 2021 року розсекретив свої стосунки з Лізою. Пізніше ведучий прокоментував різницю у віці з коханою. Знаменитість зізнався, що різниця у 17 років пару зовсім не бентежить.

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