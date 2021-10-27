Іраклі Макацарія зачарував романтичним фото з 19-річною коханою-красунею

Пара відвідала прем'єру грузинських "Танців із зірками".
Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія тепер суддя грузинської версії проєкту.
Знаменитість завітав на відкриття 10-го сезону шоу, куди прийшов разом зі своєю коханою. На сторінці в Instagram шоумен опублікував спільне романтичне фото з 19-річною Лізою Чічуа. Закохані позували на головному паркеті Грузії. Обраниця 36-річного зірки постала на знімку у червоному піджаку у клітинку та чорних штанах. Зі свого боку, Іраклі вбрався у білі штани, сорочку та сірий піжак.
"Відкриття 10-го ювілейного сезону "Танців із зірками" у Грузії" – написав він.
Зі свого боку, фани Макацарії написали в коментарях, що Іраклі та Ліза дуже схожі.
- Ви дуже схожі!
- Дуже чудова пара, так схожі одне на одного!
- Красиві, закохані, щасливі. Нехай так буде завжди
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