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Іраклі Макацарія зачарував романтичним фото з 19-річною коханою-красунею

Іраклі Макацарія зачарував романтичним фото з 19-річною коханою-красунею

Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

Пара відвідала прем'єру грузинських "Танців із зірками".

Телеведучий та учасник українських "Танців з зірками" Іраклі Макацарія тепер суддя грузинської версії проєкту.

Знаменитість завітав на відкриття 10-го сезону шоу, куди прийшов разом зі своєю коханою. На сторінці в Instagram шоумен опублікував спільне романтичне фото з 19-річною Лізою Чічуа. Закохані позували на головному паркеті Грузії. Обраниця 36-річного зірки постала на знімку у червоному піджаку у клітинку та чорних штанах. Зі свого боку, Іраклі вбрався у білі штани, сорочку та сірий піжак.

Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa
Іраклі Макацарія / instagram.com/maqatsa

"Відкриття 10-го ювілейного сезону "Танців із зірками" у Грузії" – написав він.

Зі свого боку, фани Макацарії написали в коментарях, що Іраклі та Ліза дуже схожі.

  • Ви дуже схожі!
  • Дуже чудова пара, так схожі одне на одного!
  • Красиві, закохані, щасливі. Нехай так буде завжди

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