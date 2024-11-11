Іраклі Макацарія замилував фото з вагітною 22-річною дружиною й здивував їхньою схожістю

Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія та його вагітна дружина Ліза Чічуа потішили родинним контентом.

Так, у фотоблогу знаменитість поділився щасливим знімком, зробленим під час їхньої подорожі. Юзери припустили, що подружжя побувало у Мілані. На зображенні Іраклі ніжно обійняв вагітну 22-річну кохану. Своєю чергою Ліза позує без жодної краплі макіяжу. Ймовірно, романтичне селфі пара зробила під час подорожі на круїзному лайнері, бо саме тоді вони відвідали Італію.

Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / Фото: instagram.com/maqatsa

Миле фото зібрало чимало реакцій та коментарів. Українські шанувальники зізналися, що закохані мають спільні риси обличчя та сяють від щастя.

Чудова пара. Ви так схожi один на одного

Ну які гарні. Люблю!

Вони дійсно схожі, наче рідні

Нагадаємо, подружжя наразі чекає на народження другої дитини. Нещодавно Іраклі та Ліза організували гендер-паті та зібрали найближчих. Зрештою, закохані в оригінальний спосіб сповістили, що незабаром у них народиться донечка. До слова, зіркова пара вже виховує однорічного сина Георгія.

Іраклі Макацарія та його вагітна дружина розсекретили стать майбутньої дитини

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