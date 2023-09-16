Іраклі Макацарія замилував ніжними обіймами з молодшою на 17 років дружиною

Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився новою світлиною зі своєю 21-річною коханою Лізою Чічуа.

Зараз зіркові батьки зайняті клопотами про маленького сина, який народився у червні цього року, однак все одно знаходять час побути удвох.

Романтичним фото з коханою Іраклі поділився в своїх сторіз в Instagram. На світлині Ліза позувала в міцних обіймах свого чоловіка у ліфті. Милою деталлю стало те, що подружжя обрало для виходу парні образи - спортивні костюмі з темними штанами та молочним світшотом.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

"Мій ранок", - коротко підписав кадр з дружиною Макацарія та додав емоджи у вигляді білого серця.

Нагадаємо, нещодавно Іраклі поділився зворушливою світлиною зі своїм двомісячним сином Георгієм.

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