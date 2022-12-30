Іраклі Макацарія замилував новорічним фото з дружиною, яка молодша за нього на 17 років

Бізнесмен та ексучасник одного з романтичних реаліті-шоу Іраклі Макацарія влітку позбувся статусу завидного холостяка та у своєму фотоблогу залюбки показує фото з дружиною, яка на 17 років за нього молодша.

Зокрема, нещодавно знаменитість потішив прихильників новорічним контентом. На фото, яке Іраклі опублікував в Instagram, він зображений зі своєю дружиною Лізою Чічуа. Макацарія ніжно обіймає кохану за талію, а вона тим часом тримає на руках маленького собаку.

Подружжя позувало на тлі новорічної ялинки. Ліза та Іраклі вирішили дотриматися трендів та прикрасили святкове деревце лише гірляндами.

Іраклі Макацарія з дружиною / Фото: instagram.com/maqatsa

До речі, прихильники тим часом почали підозрювати, що Ліза вагітна. Іраклі, коли підписував світлину, написав "мої 2" і додав два білі сердечка. Утім, цілком можливо, що бізнесмен мав на увазі Лізу й хатнього улюбленця, який теж зображений разом із ними на фото.

Нагадаємо, Іраклі та Ліза цьогоріч зіграли пишне грузинське весілля. Закохані 23 липня офіційно стали чоловіком і дружиною.

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