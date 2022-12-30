Іраклі Макацарія замилував новорічним фото з дружиною, яка молодша за нього на 17 років

Прихильники підозрюють, що Ліза вагітна.
Бізнесмен та ексучасник одного з романтичних реаліті-шоу Іраклі Макацарія влітку позбувся статусу завидного холостяка та у своєму фотоблогу залюбки показує фото з дружиною, яка на 17 років за нього молодша.
Зокрема, нещодавно знаменитість потішив прихильників новорічним контентом. На фото, яке Іраклі опублікував в Instagram, він зображений зі своєю дружиною Лізою Чічуа. Макацарія ніжно обіймає кохану за талію, а вона тим часом тримає на руках маленького собаку.
Подружжя позувало на тлі новорічної ялинки. Ліза та Іраклі вирішили дотриматися трендів та прикрасили святкове деревце лише гірляндами.
До речі, прихильники тим часом почали підозрювати, що Ліза вагітна. Іраклі, коли підписував світлину, написав "мої 2" і додав два білі сердечка. Утім, цілком можливо, що бізнесмен мав на увазі Лізу й хатнього улюбленця, який теж зображений разом із ними на фото.
Нагадаємо, Іраклі та Ліза цьогоріч зіграли пишне грузинське весілля. Закохані 23 липня офіційно стали чоловіком і дружиною.
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