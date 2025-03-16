Іраклі Макацарія зустрівся з батьками дружини та замилував, як вони розважалися з онуком

Ексгерой проєкту "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія похизувався родинним контентом.

У своєму фотоблогу зірка показався з сином Георгієм від дружини Лізи Чічуа на прогулянці. Помітно підрослий малюк, обличчя якого батьки більше не приховують, крокував з татом на весняній прогулянці в Грузії. Для спільного виходу сімейство обрало джинси та білі футболки.

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Компанію зірковому татові з сином склали батьки Чічуа. Так, свекор і свекруха Макацарії побавилися з маленьким онуком і подарували йому кульку. Цікаво, що дружини знаменитості на кадрах не було помітно. Проте у своїх сторіз вона зазначила, що безмежно любить свою родину та додала смайлик у формі сердечка.

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія з родиною / Фото: instagram.com/maqatsa

До слова, нещодавно у родині Іраклі Макацарії народився ще один малюк. Ліза народила бізнесмену донечку, яку назвали Ніною. Нині закохані насолоджуються батьківством поза кадром і поки що повністю не показують крихітку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Дженніфер Лоуренс вдруге стала мамою. Батьком дитини став Кук Мароні.