Іраклі Макацарія зворушив милим фото з помітно підрослим 2-місячним сином

Шоумен показав, як проводить з хлопчиком час.

Ексгерой шоу "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія показав рідкісне фото з 2-місячним сином Георгієм.

Милим знімком з хлопчиком шоумен поділився у своєму Instagram. На фото Іраклі ніжно тримав маленького сина на руках та цілував у голівоньку. А от обличчя Георгія бізнесмен не поспішає показувати. Макацарія, який сидів на лавці, тримав хлопчика перед камерою таким чином, аби приховати його від публіки.

"Мій", - коротко підписав кадр Іраклі Макацарія та додав до фото смайлик у вигляді білого сердечка.

Іраклі Макацарія з сином / Фото: instagram.com/maqatsa

До слова, бізнесмен показав, як проводить час із синочком. Зокрема, вони разом гуляють на свіжому повітрі.

До речі, світлину вже встигла прокоментувати українська співачка Оля Цибульська. Виконавиця зазначила, що мати дітей - це неабияке щастя. Також артистка залишила смайлики у вигляді червоних сердець.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що український співак Ivan NAVI вперше став батьком. Артист розсекретив стать первістка та показав фото маля.

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