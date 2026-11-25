Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія після хрещення наймолодшої донечки показав свою родину у повному складі.

Так, днями у знаменитості було особливе свято. Зокрема, Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили молодшу донечку Кето, якій зараз пів року. А це ж в Instagram подружжя показало фото з таїнства.

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Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми / © instagram.com/maqatsa

Закохані опублікували низку світлин, на яких показали, яким було хрещення Кето. Серед знімків можна помітити родину Іраклі у повному складі. Щоправда, обличчя маленької Кето пара поки що приховує. Закохані намагаються тримати крихітну донечку подалі від сторонніх очей.

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Іраклі Макацарія з дружиною та дітьми / © instagram.com/maqatsa

Зазначимо, Іраклі Макацарія у липні 2022 року одружився з молодшою на 17 років Лізою Чічуа. За цей час у пари народилось троє дітей — син Георгій та доньки Ніно і Кето.

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