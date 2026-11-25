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Іраклі Макацарія після хрещення донечки показався з молодою дружиною та одразу трьома дітьми
Бізнесмен поділився сімейним фото у повному складі.
Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія після хрещення наймолодшої донечки показав свою родину у повному складі.
Так, днями у знаменитості було особливе свято. Зокрема, Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа похрестили молодшу донечку Кето, якій зараз пів року. А це ж в Instagram подружжя показало фото з таїнства.
Закохані опублікували низку світлин, на яких показали, яким було хрещення Кето. Серед знімків можна помітити родину Іраклі у повному складі. Щоправда, обличчя маленької Кето пара поки що приховує. Закохані намагаються тримати крихітну донечку подалі від сторонніх очей.
Зазначимо, Іраклі Макацарія у липні 2022 року одружився з молодшою на 17 років Лізою Чічуа. За цей час у пари народилось троє дітей — син Георгій та доньки Ніно і Кето.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Джамала на рідкісному фото показала одразу трьох синів. Артистка продемонструвала, який вигляд мають її помітно підрослі діти.