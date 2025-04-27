Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/lizachichuaa

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Ексгерой проєкту "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія показав, як із розмахом освідчувався молодшій на 17 років дружині Лізі Чічуа.

Так, у родині Іраклі важливе свято. Рівно три роки тому він покликав свою кохану вийти за нього заміж. Тож, у своєму Instagram Макацарія публічно привітав обраницю зі святом. Окрім того, бізнесмен показав, як із розмахом освідчувався.

До важливої події в сімейному житті Іраклі підійшов відповідально та ретельно підготувався. Зокрема, освідчення відбулося на тлі неймовірного гірського краєвиду. Локацію бізнесмен прикрасив свічками та написом англійською мовою: "Виходь за мене заміж". Це все підсвічувалося світлодіодами. Також довкола було чимало повітряних кульок у формі червоних сердець.

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Іраклі Макацарія показав, як освідчувався дружині / © instagram.com/maqatsa

Ліза Чічуа була одягнена в яскраву рожеву сукню та туфлі на підборах. Після того, як вона відповіла бізнесмену омріяне "так", пара милувалася салютом.

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа відгуляли весілля влітку того ж 2022 року. Вже у червні 2023-го у закоханих народився син Георгій. Цьогоріч вони стали батьками вдруге. У пари народилася донька Ніна. Нещодавно бізнесмен показував фото з помітно підрослою дівчинкою.