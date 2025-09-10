- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Іраклі Макацарія показався з 7-місячною донечкою і поділився, яким було її хрещення
Бізнесмен похрестив дівчинку та показав фото з таїнства.
Ексгерой романтичного реаліті "Холостяк" Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показався з 7-місячною донечкою від дружини Лізи та поділився радісною подією в його сім'ї.
Знаменитість похрестив 7-місячну Ніну. Хрещення відбулося в Грузії. Батьки обрали одну пару хрещених. Іраклі та Ліза не були багатослівними та особливо не ділилися знімками з храму. Єдине, вони показалися з їхнім сином Георгієм. А от приятелі Лізи та Іраклі показали, як минало хрещення Ніни.
Батьки одягнули дівчинці, яка вже помітно підросла, святкову білосніжну сукню. Обличчя Ніни розгледіти не вдасться, адже батьки ретельно його приховують.
Також сімейство позувало на тлі храму. Іраклі Макацарія та його дружина постали перед об'єктивом фотокамери з двома дітьми, а також з хрещеними батьками їхньої донечки.
