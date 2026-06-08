Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/lizachichuaa

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Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вперше повністю показав новонароджену доньку від молодшої на 17 років дружини Лізи Чічуа.

На початку червня знаменитість оголосив, що втретє став батьком. Молода дружина в одній із клінік Тбілісі, Грузія, народила йому другу доньку. Дівчинці дали ім’я Кето. Іраклі та Ліза ділились фото з донечкою, щоправда, там була помітна лише її ручка.

А це ж Іраклі у своєму Instagram опублікував кадри, де можна чудово розгледіти Кето. Вочевидь, дружину бізнесмена виписали з пологового. На кадрах Іраклі йшов коридором лікарні і при цьому тримав на руках крихітну донечку. Тим часом Ліза Чічуа крокувала поруч із чоловіком та донькою. Щоправда, обличчя дівчинки подружжя поки що тримає подалі від сторонніх очей.

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Іраклі Макацарія з дружиною та новонародженою донькою / © instagram.com/maqatsa

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа почали зустрічатися 2021 року, а вже в липні 2022-го відгуляли весілля в Грузії. Разом пара виховує трьох дітей — 3-річного Георгія, однорічну Ніно та новонароджену Кето.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Джамала вперше показала обличчя наймолодшого сина. Протягом двох років артистка приховувала його від сторонніх очей.

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