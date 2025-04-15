Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показав підрослу доньку від молодшої на 17 років дружини

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой проєкту “Холостяк”, грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія показав помітно підрослу доньку від дружини Лізи Чічуа, яка молодша за нього на 17 років.

Знаменитість поділився милим фото з дівчинкою у своєму Instagram. На знімку Іраклі тримав на руках 2-місячну Ніну та підіймав її догори. Також бізнесмен ніжно усміхався донечці. На кадрах помітно, як маленька Ніна вже помітно підросла.

Щоправда, розгледіти дівчинку повністю не вдасться. Макацарія навіть зовсім трішки не засвітив обличчя донечки. Подружжя поки що ретельно приховує її від публіки. Очевидно, знаменитість це зробить значно пізніше, як і у випадку з сином. Так, подружжя припинило приховувати обличчя Георгія зовсім нещодавно.

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Іраклі Макацарія з донькою / © instagram.com/maqatsa

Також Іраклі Макацарія не став підписувати фото з донечкою. А от прихильники не стримувалися у своїх компліментах. Вони просто засипали коментарі приємними та теплими словами: “Щастя має саме такий вигляд”, “милі”, “це любов”.

Нагадаємо, тим часом українська акторка Анна Сагайдачна нарешті припинила приховувати обличчя донечки. Виявляється, що дівчинка неабияк схожа на свою зіркову маму.