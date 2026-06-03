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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
1 хв

Іраклі Макацарія втретє став батьком та показав новонароджену доньку: у малечі дуже незвичне ім’я

У родині зірки народилася третя дитина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Іраклі Макацарія з дружиною

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

Колишній герой романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія втретє став батьком та поділився радісною новиною з прихильниками.

У родині грузинського бізнесмена та його дружини Лізи Чічуа сталося поповнення. Подружжя повідомило про народження третьої дитини спільним дописом у соцмережах. Закохані не стали приховувати свого щастя та одразу звернулися до новонародженої донечки. Разом із повідомленням вони також оприлюднили перші кадри з пологового будинку. Новина викликала хвилю привітань від друзів і шанувальників пари. Тим часом багатодітні батьки вже виховують сина Георгія та доньку Ніну.

«Кето Макін — це просто неймовірно. Ласкаво просимо!» — написали Іраклі та Ліза.

Також подружжя подякувало лікарям, які супроводжували народження їхньої третьої дитини. Зокрема, окремо вони відзначили медичну команду та фахівців клініки, де з’явилася на світ дівчинка.

Ім’я новонародженої донечки стало відомим саме з цього допису. Для шанувальників це стало приємною несподіванкою, адже до цього пара не розкривала, як планує назвати третю дитину.

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа побралися 2022 року. У червні 2023-го подружжя вперше стало батьками — у них народився син Георгій. Згодом родина поповнилася донькою Ніною, а тепер закохані повідомили про народження ще однієї дівчинки — Кето Макін.

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія розчулив фото з 3-річним сином і дружиною-красунею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
283
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