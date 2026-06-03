Іраклі Макацарія втретє став батьком та показав новонароджену доньку: у малечі дуже незвичне ім’я

Іраклі Макацарія з дружиною / © instagram.com/maqatsa

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Колишній герой романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія втретє став батьком та поділився радісною новиною з прихильниками.

У родині грузинського бізнесмена та його дружини Лізи Чічуа сталося поповнення. Подружжя повідомило про народження третьої дитини спільним дописом у соцмережах. Закохані не стали приховувати свого щастя та одразу звернулися до новонародженої донечки. Разом із повідомленням вони також оприлюднили перші кадри з пологового будинку. Новина викликала хвилю привітань від друзів і шанувальників пари. Тим часом багатодітні батьки вже виховують сина Георгія та доньку Ніну.

«Кето Макін — це просто неймовірно. Ласкаво просимо!» — написали Іраклі та Ліза.

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Також подружжя подякувало лікарям, які супроводжували народження їхньої третьої дитини. Зокрема, окремо вони відзначили медичну команду та фахівців клініки, де з’явилася на світ дівчинка.

Ім’я новонародженої донечки стало відомим саме з цього допису. Для шанувальників це стало приємною несподіванкою, адже до цього пара не розкривала, як планує назвати третю дитину.

Зазначимо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа побралися 2022 року. У червні 2023-го подружжя вперше стало батьками — у них народився син Георгій. Згодом родина поповнилася донькою Ніною, а тепер закохані повідомили про народження ще однієї дівчинки — Кето Макін.

Нагадаємо, нещодавно Іраклі Макацарія розчулив фото з 3-річним сином і дружиною-красунею.

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