Іраклі Макацарія з дружиною Лізою / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показав свою дружину Лізу Чічуа та їхніх дітей.

Так, у фотоблогу подружжя сповістило радісну звістку — вони охрестили наймолодшу донечку Кето. Дружина Іраклі вже показала перші кадри з таїнства, куди вони запросили найрідніших.

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На фото помітно, як Ліза та Іраклі стоять навколішки перед священником, який тримає маленьку дівчинку. Для особливого дня Іраклі одягнув класичний чоловічий костюм, а його дружина сяяла у світлій сукні й піджаку. Її образ також доповнювали окуляри.

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Іраклі Макацарія з дружиною на хрестинах доньки Кето / © instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною на хрестинах доньки Кето / © instagram.com/lizachichuaa

«Сьогодні наша маленька Кето стала християнкою», — написала родичка родини у сториз.

Водночас один з родичів поширив у сториз фото, як Ліза йшла на території храму з Кето на руках. Поруч з нею був і найстарший син Георгій. Щоправда, на усіх фото зіркова мама поки приховує обличчя наймолодшої донечки й показує лише двох старших дітей — 3-річного Георгія й однорічну Ніно.

Дружина та діти Іраклі Макацарії / © instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, нещодавно ведуча Неля Швокопляс показала своїх двох синів-двійнят. Ба більше, вперше за тривалий час зірка також показала чоловіка, який зараз служить.

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