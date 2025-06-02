Іраклі Макацарія замилував фото сина від молодої дружини та ніжно привітав його з днем народження

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой проєкту "Холостяк", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія повідомив про важливе свято в його родині.

Син знаменитості від молодшої на 17 років дружини Лізи Чічуа 2 червня святкує день народження. Георгію виповнюється вже два рочки. Тож, Іраклі Макацарія присвятив первісткові вітальний допис в Instagram-stories.

Бізнесмен поділився рідкісними фото Георгія. До речі, раніше подружжя ретельно приховувало хлопчика і лише нещодавно почало його показувати в Мережі. На свіжих знімках Іраклі Макацарія продемонстрував, як Георгій помітно підріс та змінився.

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Син Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa

Бізнесмен у Мережі також не був багатослівним. Вочевидь, теплі слова з привітаннями та побажаннями він сказав синові особисто. Також Георгій ще обов'язково отримає приємні подарунки.

Син Іраклі Макацарія / © instagram.com/maqatsa

Зазначимо, Іраклі Макацарія є батьком двох дітей. У червні 2023-го дружина Ліза Чічуа народила йому сина Георгія, а цьогоріч в січні – дівчинку Ніну.

Нагадаємо, нещодавно дружина банкіра Сергія Тігіпка, Алла Зіневич, розповідала про свято в їхній родині. У донечки подружжя був перший день народження. Тож, Алла Зіневич ділилася рідкісними фото дівчинки та вітала її зі святом.