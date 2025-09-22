ТСН у соціальних мережах

Ірена Карпа ніжно привітала чоловіка-іноземця з річницею й пригадала день їхнього весілля

Письменниця розповіла про романтичний початок стосунків та подякувала коханому за підтримку.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ірена Карпа

Ірена Карпа / © instagram.com/qarpa

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа зворушливо відсвяткувала річницю шлюбу зі своїм чоловіком-французом Людовиком Требюше.

У своєму Instagram зірка поділилася серією фото з коханим і згадала найтепліші моменти їхнього спільного життя. Карпа розповіла, що вони разом вже десять років, з яких сім — у шлюбі. Вона пригадала, як романтично все починалося.

"Освідчення з діамантом у готелі на Вандомській площі (одна з "п’яти королівських площ" Парижа — прим. ред.), весілля в лофті з басейном у Маре (квартал Парижа на правому березі Сени — прим. ред.), устриці та шампанське у дворі для родини та сусідів, медовий місяць на вулканах… Все це було початком", — пригадала важливі моменти Ірена.

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Письменниця також подякувала чоловікові за гармонію у стосунках та підтримку. Вона зізналася, що подружнє життя є щоденним вибором, а іноді і поступками у складних ситуаціях, проте Людовик завжди готовий допомогти своїй коханій.

"Життя в шлюбі — це щоденний вибір. Дякую, що поважаєш мою свободу. Дякую, що маєш активне власне життя й тримаєш зі мною баланс. Що прикриваєш мене з дітьми, коли я в роз’їздах, і навіть собаку виводиш. Дякую, що терпиш мої маніпуляції, але виконуєш прохання", — написала знаменитість у дописі.

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Шанувальники Карпи засипали пару привітаннями та компліментами, назвавши їхні стосунки прикладом сучасної любові, побудованої на повазі, свободі та спільних цінностях:

  • Ви прекрасні! Вітаю з річницею! Фото — крутезні…

  • Це просто вогонь! Вітаю! Зійшлося у вас все як пазл, це дуже круто! Бажаю ще багато років разом!

  • Ви чудова пара, вітаю… З яким захопленням і любовʼю Луї дивиться на вас. Щасливого та цікавого життя разом!

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут зворушливо привітала молодшу доньку та показала, як Євдокія виросла. Телеведуча оголосила про новий важливий етап у житті 8-річної дівчинки.

