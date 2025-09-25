Ірена Карпа показала зсередини свою розкішну квартиру в центрі Києва за понад 100 тисяч доларів

Ірена Карпа / © instagram.com/qarpa

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа показала зсередини свою розкішну квартиру, яка розташована в самому центрі Києва.

Знаменитість придбала житло перед від'їздом до Франції. Ірена Карпа на поєкті "По хатах" говорить, що обрала квартиру хоч і в центрі столиці, але саме з таким розташуванням, аби бути подалі від шуму. Письменниця є другою власницею домівки, до того там мешкала бабуся. Квартира Ірені досталася в доволі занедбаному стані, тож довелося робити ремонт фактично з нуля. Як говорить письменниця, вона заробляла кошти у Франції та переказувала їх до України.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Це квартира, яку я купила за декілька місяців до переїзду до Франції. Вона була абсолютно вбита. Я фактично друга власниця, тут жила перед цим бабуся. Ми тут зробили все, навіть дісталися до старої оригінальної цегли. Тут дуже добротна хата в тихому центрі. Мені важливо, щоб були високі стелі і щоб було компактно. Я працювала вже у Франції, надсилала гроші сюди і тут робила ремонт", - поділилася знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Сама квартира обійшлася Карпі в понад 100 тисяч доларів. Житло доволі компактне. Як говорить письменниця, їй одній місця достатньо, але з дітьми трішки тіснувато. Наразі Ірена проживає у Франції, а за квартирою доглядає її подруга.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Коштувала 103 тисячі доларів, тут 53 квадратні метри. Це квартира для одного. Коли діти приїжджають, мені тут мало місця. Я її не здаю, тут живе моя знайома, яка доглядає за квартирою", - говорить знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Ірена Карпа робила ремонт таким чином, щоб не перевантажувати квартиру і щоб все було компактно. До речі, в оселі письменниці дуже багато є хендмейд речей, а також вінтажних. Багато чого знаменитість купувала за кордоном та везла до України.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Особливою родзинкою квартири для Ірени Карпи є балкон. Знаменитості подобається там проводити час, особливо навесні, коли квітнуть каштани.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Це балкон, моя радість і щастя. Тут зараз каштан у плачевному стані, але ви собі уявляєте, коли він квітне", - говорить знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Ірена Карпа святкувала річницю шлюбу з чоловіком-іноземцем. Письменниця пригадувала, яким було їхнє весілля.