ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Ірена Карпа показала зсередини свою розкішну квартиру в центрі Києва за понад 100 тисяч доларів

Письменниця продемонструвала, який вигляд має її житло.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ірена Карпа

Ірена Карпа / © instagram.com/qarpa

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа показала зсередини свою розкішну квартиру, яка розташована в самому центрі Києва.

Знаменитість придбала житло перед від'їздом до Франції. Ірена Карпа на поєкті "По хатах" говорить, що обрала квартиру хоч і в центрі столиці, але саме з таким розташуванням, аби бути подалі від шуму. Письменниця є другою власницею домівки, до того там мешкала бабуся. Квартира Ірені досталася в доволі занедбаному стані, тож довелося робити ремонт фактично з нуля. Як говорить письменниця, вона заробляла кошти у Франції та переказувала їх до України.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Це квартира, яку я купила за декілька місяців до переїзду до Франції. Вона була абсолютно вбита. Я фактично друга власниця, тут жила перед цим бабуся. Ми тут зробили все, навіть дісталися до старої оригінальної цегли. Тут дуже добротна хата в тихому центрі. Мені важливо, щоб були високі стелі і щоб було компактно. Я працювала вже у Франції, надсилала гроші сюди і тут робила ремонт", - поділилася знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Сама квартира обійшлася Карпі в понад 100 тисяч доларів. Житло доволі компактне. Як говорить письменниця, їй одній місця достатньо, але з дітьми трішки тіснувато. Наразі Ірена проживає у Франції, а за квартирою доглядає її подруга.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Коштувала 103 тисячі доларів, тут 53 квадратні метри. Це квартира для одного. Коли діти приїжджають, мені тут мало місця. Я її не здаю, тут живе моя знайома, яка доглядає за квартирою", - говорить знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Ірена Карпа робила ремонт таким чином, щоб не перевантажувати квартиру і щоб все було компактно. До речі, в оселі письменниці дуже багато є хендмейд речей, а також вінтажних. Багато чого знаменитість купувала за кордоном та везла до України.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Особливою родзинкою квартири для Ірени Карпи є балкон. Знаменитості подобається там проводити час, особливо навесні, коли квітнуть каштани.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

"Це балкон, моя радість і щастя. Тут зараз каштан у плачевному стані, але ви собі уявляєте, коли він квітне", - говорить знаменитість.

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Квартира Ірени Карпи / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Ірена Карпа святкувала річницю шлюбу з чоловіком-іноземцем. Письменниця пригадувала, яким було їхнє весілля.

Дата публікації
Кількість переглядів
313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie