Ірена Карпа рознесла українців, які за кордоном говорять російською: "Вас сприймають за росіян"

Музикантка та письменниця Ірена Карпа, яка раніше розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком, розкритикувала українців, які за кордоном спілкуються російською.

Знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко стверджує, що необхідно переходити на рідну мову. Особливо це стосується тих, хто перебуває за кордоном, адже російськомовних українців іноземці сприймаються за росіян. Тож, Карпу неабияк обурює, коли вона чує, як люди з України, перебуваючи в іншій країні, спілкуються російською.

"Вас сприймаються за росіян. Будь ласка, люди добрі, зробіть над собою зусилля, не калічте своїх дітей, говоріть з ними українською. На кого ви чекаєте? Ви вже і так за кордоном зараз перебуваєте. Говоріть українською на вулиці, тому що вас сприймають за росіян, вони ж чують, що це інша мова", - обурилася Карпа.

Ірена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

Щоправда, коли письменниця чує, як українці саме в Україні говорять російською, то її це не так обурює, адже вона розуміє, що то точно не росіянин. Тим не менш, Ірена переконана, що важливо все одно переходити на рідну мову. Письменниця не розуміє цього вибору - спілкуватися російською. Утім, знаменитість все ж проти насильницького переходу на українську мову.

"Це так дивно, от в Україні мене не тригерить російська, я розумію, що це українці. Я проти насильницької переходу. Але я не розумію цього вибору людей", - поділилася письменниця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа розкрила, скільки заробляє з продажів книжок. Також знаменитість зізналась, на які кошти живе.

Читайте також: