Ірена Карпа розповіла про хейт від французів і про боротьбу з російською пропагандою за кордоном

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа, яка торік ледь не розлучилася з чоловіком, розповіла про боротьбу з російською пропагандою за кордоном і про хейт від французів, з яким зіштовхувалася.

Знаменитість вже дев'ять років живе у Франції. Коли почалася повномасштабна війна, Ірена Карпа зрозуміла, що має допомагати Україні. Письменниця в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко розповіла, що зайнялася "інформаційним волонтерством". Музикантка ходила на різні телеканали, де відкривала очі на російську пропаганду і розкривала правду про війну в Україні. Щоправда, наразі подібних ефірів стало менше, однак коли відбуваються важливі події, телеканали запрошують Карпу для обговорення.

Ірена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я три роки ходжу безкоштовно на різні телевізійні майданчики. У прямому ефірі ти говориш щось стосовно новин. Деякі канали припиняють це робити, і коли якийсь хайп, вони телефонують: "Зеленський там сідає за стіл переговорів з путіним". Я відкриваю українські новини, нічого немає, а це просто видерта фраза з інтерв'ю. Моя задача - приходити і казати розслабтеся, припиніть цитувати того Піскова та що ви взагалі слухаєте Лаврова. Ти просто весь час цим буфером виступаєш між новинами", - поділилася письменниця.

Ірена Карпа говорить, що здебільшого французи підтримують українців. Зокрема, знаменитість від них отримує чимало хороших повідомлень. Утім, є й ті, що хейтять Ірену Карпу і Україну в цілому. З ними знаменитість намагається спокійно спілкуватися. За словами письменниці, у Франції також є ті, хто піддався впливу пропаганди. Окрім того, чимало образливих речей може надходити безпосередньо від ботів.

Ірена Карпа / Фото: YouTube-канал Марічка

"Когось я дуже бішу, мені прилітає хейт від французів. "Знов ти махаєш руками, просто як твій Зеленський, всі ви клянчите, а ми, Захід", - пише якась тьотя Мотя з якогось села. "Ми самі вирішимо, коли вам чого давати", - думаю, звісно, відкрила ангар тьотя Мотя, дала нам МіГ. Я так, стараюся спокійно. Я розумію, що там є також боти. Але приходить дуже багато хорошого", - зазначила письменниця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа розповіла, скільки заробляє з продажу книжок. Також знаменитість зізналась, на які кошти живе.

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