Ірена Карпа розповіла про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком-французом: "Ледь не розлучилися"

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа розповіла про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком, французьким інженером Людовиком Требюше.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко знаменитість зізналась, що негаразди в них почалися на тлі війни в Україні. З початком повномасштабного російського вторгнення Ірена Карпа повністю занурилася в українські новини. Окрім того, письменниця активно почала займатися благодійними проєктами, допомагала біженцям, брала участь в різних презентаціях. Також Карпи часто не було вдома. Вона або ж приїздила до України, або вирушала на гастролі. Врешті, чоловікові увірвався терпець, що дружини часто немає. Требюше сказав Карпі, що не готовий цього терпіти. Врешті, криза дійшла до того, що подружжя ледь не розлучилося.

Ірена Карпа з чоловіком / Фото: instagram.com/qarpa

"Ми ледь не розлучилися минулого літа, не цього, а минулого. Він казав, що не готовий бути "дружиною капітана корабля". Я вже припинила рахувати, здається, це мій 22-й приїзд до України. Або я в Україні, або я десь гастролюю за кордоном, знову ж таки, на всіх цих благодійних речах, чи на презентаціях…Просто мене багато нема вдома. Це все зв'язано з Україною. І чоловік сказав, що він це не буде терпіти. Я йому сказала: "А що ти збираєшся, я тобі сяду на шию зараз, я не буду працювати?" - зізналась письменниця.

Ірена Карпа говорить, що до повномасштабної війни теж часто була в роз'їздах, але після повернення вона присвячувала себе сім'ї. А тут навіть вдома письменниця не могла думали більше ні про що, окрім України. Утім, після відвертої розмови з чоловіком музикантка почала працювати над своїм станом. Письменниця нагадувала собі, що в неї є чоловік, діти, домашній улюбленець, яким вона потрібна.

Ірена Карпа з чоловіком / Фото: instagram.com/qarpa

"Як було раніше, що мене немає, я приїжджаю додому, я якось включена, а ти тут приїжджаєш і в телефоні. Наприклад, я вночі спілкуюся з військовими, бо вони можуть спілкуватись тільки вночі, ще з якимось волонтерами, ще якісь речі. Тобто ти не там, ти не вдома перебуваєш. Мені треба, насправді, величезне зусилля було зробити, щоб повернутися в цей момент, що ось мої діти, ось мій чоловік, ось моє життя, ось там моя собака", - поділилася письменниця.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, хейт та смішні гонорари

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач розповів про серйозну кризу в шлюбі з дружиною. Пара не жила разом та ледь не розлучилася.

Читайте також: