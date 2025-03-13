Ірена Карпа розповіла про сімейний бюджет з чоловіком-французом і чи допомагає їй фінансово колишній

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа, яка раніше розкрила свій заробіток з продажу книжок, розповіла, як поділила сімейний бюджет з чоловіком, французьким інженером Людовиком Требюше.

Знаменитість в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко наголосив, що коханий її не забезпечує. Вона самостійно заробляє і відповідає за власні витрати. Також у сім'ї Карпи прийнято, що кожен витрачає пропорційно свого заробітку. За словами письменниці, їй подобається не залежати від чоловіка.

"Кожен витрачає пропорційно того, що він заробляє. Просто в чоловіка більше витрат. У нього ще колишня дружина, двоє дітей, навчання старшого сина, тобто ясно, що мої діти – це мої витрати. Мені нормально це. Я б не могла, напевно, бути, щоб мене там утримували, і я сиділа красиво вдома. Мені подобається бути суб'єктом свого життя, а не об'єктом", - поділилась знаменитість.

Ірена Карпа з чоловіком / Фото: instagram.com/qarpa

Ірена Карпа виховує двох доньок від американського фінансиста Нормана Генсена. Колишній чоловік допомагає їй фінансово забезпечувати доньок. Коли діти в нього, то їхні витрати покриває він. Гуртки та інші активності доньок – Карпа та її колишній чоловік сплачують порівно. А от що стосується відпочинку дівчат, то за це відповідає письменниця.

"Коли вони в нього, то це його витрати, умовно. Але там якісь гуртки, їдальні, ще щось таке - це ми ділимо на двох. На канікули їх вожу тільки я, бо в нього зараз не найкращий період", - зізналась знаменитість.

Доньки Ірени Карпи / Фото: instagram.com/qarpa

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком. Знаменитість зізналась, що ледь не розлучилася з коханим.

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