Ірена Карпа розповіла про своїх доньок-підлітків та як вони у Франції популяризують українське

Українська співачка та письменниця Ірена Карпа вперше за тривалий час розповіла про своїх доньок-підлітків.

Знаменитість вже дев'ять років живе з родиною у Франції. Там доньки Карпи й пішли до французької школи. Утім, як розповіла письменниця у "Сніданку з 1+1", дівчата не забувають про Україну. Вони полюбляють українську кухню та музику. Ба більше, доньки письменниці це популяризують у Франції. Дівчатка вмикають пісні українських виконавців своїм подругам-француженкам та частують їх стравами з України.

Доньки Ірени Карпи / Фото: instagram.com/qarpa

"Дівчата ходять до школи. Старша донька – фанатка Go_A. Я коли їхала, чула, що на кухні їсть борщ, дає своїй подружці, яка француженка, і ставить "Шум". Така лагідна українізація від моїх підлітків. Дуже цікаво, що в них є українських зв'язок. Бо вони від 4-5 років у Франції, там пішли до школи, але от музика та кухня – це такі речі, які тримають", - розповіла письменниця.

Також у родині підіймається тема війни. Як говорить співачка, діти переймаються цим та не лишаються осторонь. Хоч вони й живуть у Франції, але ментально залишаються українцями. До речі, особливо донькам Карпи приємно, коли в їхній французькій школі згадують про Україну.

Ірена Карпа з доньками / Фото: instagram.com/qarpa

"Діти – вони також дуже переймаються. Діти, дев'ять років вже, як ми живемо у Франції, ментально лишаються українцями. Вони не плутають себе з французами. Зараз у них нова вчителька з історії, йдеться в них про Другу світову війну, вчителька весь час проводить паралелі з Україною. Моя мала розповідає про це", - додала письменниця.

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