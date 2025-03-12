Ірена Карпа розсекретила свій заробіток з продажу книжок: "Це якісь смішні сльози"

Українська музикантка й письменниця Ірена Карпа розсекретила свій заробіток з продажу книжок.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко знаменитість зізналася, що отримує роялті в розмірі 10% за кожен проданий твір. Щоправда, цей відсоток не від тієї суми, за яку книжка продалася, а від тієї, за яку книгарня закупила. За словами Ірени Карпи, в результаті це мізерні кошти, на які нереально прожити.

"Якщо роялті, то ні. Роялті – це якісь смішні сльози. Таке завжди було. Роялті – це відсоток в Україні, це 10% отої вартості, навіть не те, що заплатили в книгарні, а тієї вартості, по якій книгарня закупила книжку в видавництві. 10% – це ще добре. Це супер щедро, якщо 12% заплатили", – поділилася знаменитість.

Ірена Карпа / Фото: instagram.com/qarpa

Ірена Карпа каже, що в Україні письменники не живуть лише на кошти з продажу книжок. Вони влаштовують виступи, лекції, курси, концерти. Знаменитість зазначила, що можна займатися самвидавом, але в цьому разі необхідна медійність, щоб книжки продавалися. Сама ж Ірена Карпа віддає перевагу зверненню до видавництв, адже в неї на це немає часу.

"Я не знаю, чи у нас хоч хтось живе з продажу книжок. Люди живуть з виступів, лекцій, курсів, концертів. Якщо б я робила самвидавом, то звісно, що я б більше заробила. Така ситуація з гонорарами письменників всюди", – каже Карпа.

Ірена Карпа / Фото: instagram.com/qarpa

Знаменитість наразі заробляє кошти з роялті, а ще музична сфера їй приносить якийсь заробіток. Окрім того, Ірена Карпа влаштовує ретрити. За словами зірки, звісно, великі суми вона не заробляє, однак на життя їй вистачає.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ІДІТЬ У СР*КУ! ІРЕНА КАРПА про зросійщених українців, розбиті війною сім'ї, гейт і смішні гонорари

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа відверто розповіла про кризу в шлюбі з чоловіком-французом. Виявилося, що подружжя ледь не розлучилося.

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