Ірена Карпа у 12-річчя доньки показала її рідкісні кадри та пригадала, як народжувала під час бурі

У родині української музикантки та письменниці Ірени Карпи свято, її молодша донька Кая святкує день народження.

У своєму Instagram знаменитість привітала дівчинку, якій виповнюється 12 років, та адресувала їй чимало приємних слів. Також Карпа опублікувала рідкісні кадри молодшої доньки.

"Рости щасливою, хай усе дається з такою ж легкістю, з якою ти прийшла на світ - з розтиснутими кулачками і на релаксі", - звернулася до дівчинки музикантка.

Молодша донька Ірени Карпи / Фото: instagram.com/qarpa

Також Ірена Карпа зізналась, чому називає доньку Кайлаш, а не Каєю. Нині знаменитість з дітьми та чоловіком мешкає у Франції. Місцевим доволі складно вимовляти ім'я дівчинки, тому вони вирішили називати її Кайлаш.

"В українському побуті - просто Кая. Для місцевих друзів і французької фонетики легше таки Кайлаш, щоб на приголосну", - пояснила письменниця.

Молодша донька Ірени Карпи / Фото: instagram.com/qarpa

До речі, Карпа також пригадала, як народжувала донечку. Тоді була потужна буря. Через зливу станції метро були затоплені, а потужний вітер ламав дерева. Кая ж з'явилася на світ майже опівночі.

"Цій дівчинці буде 12. Буде - бо народилася за 15 хвилин до півночі. Під час дикої бурі, що ламала дерева й заливала станції метро", - пригадала Ірена.

Молодша донька Ірени Карпи / Фото: instagram.com/qarpa

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