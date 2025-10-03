Ірена Карпа вперше розкрила причину розриву з Андрієм Хливнюком, з яким крутила роман

Ірена Карпа та Андрій Хливнюк

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа пригадала роман із лідером гурту “Бумбокс” Андрієм Хливнюком і вперше назвала причину їхнього розриву.

У студентські роки знаменитості перебували у стосунках. На той час ще навіть не було гурту “Бумбокс”. Андрій Хливнюк був учасником колективу “Мандариновий рай”. Про свої взаємини знаменитості взагалі не згадують, лише 2019 року Ірена Карпа розкрила цей факт.

В інтерв'ю Славі Дьоміну письменниця зізнається, що неабияк поважає Андрія Хливнюка та вважає його чудовим співаком, однак у щось серйозне їхній роман не переріс би. Ірена Карпа каже, що вони почали зустрічатися, коли з'явився інтерес. Коли ж співак і письменниця припинили бути цікавими одне одному, то й розійшлися.

Ірена Карпа / © instagram.com/qarpa

“Ні, не могла б із ним побудувати серйозних стосунків. Дуже його поважаю, він прекрасний співак, але ні. Люди притягуються, у них з'являється інтерес, потім інтерес зникає. Це нормально! Ми вже з висоти свого віку й досвіду можемо про це говорити”, — говорить письменниця.

Зазначимо, наразі Ірена Карпа перебуває у шлюбі з французом Людовиком Требюше. Від колишнього чоловіка-американця знаменитість виховує доньок Кору та Каю.

