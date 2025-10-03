Ірена Карпа зізналася, чому її перший шлюб був невдалим і як думала про розлучення з нинішнім чоловіком

Ірена Карпа / © instagram.com/qarpa

Українська музикантка та письменниця Ірена Карпа зізналася, чому її перший шлюб був невдалим та як думала про розлучення з нинішнім чоловіком.

Вперше знаменитість пішла під вінець 2008 року. Її обранцем став журналіст Антон Фрідлянд. Однак цей шлюб тривав усього рік. Письменниця в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що вони зрозуміли, що просто різні люди, та й кохання між ними не було, лише закоханість. Пара розійшлася за позитивній ноті та залишилася друзями.

“Статистика: 50 відсотків перших шлюбів закінчуються через рік. Просто ми були дуже різними людьми. Ніхто не хотів ні під кого підлаштовуватися, ми дуже гарно розійшлися друзями, так буває. Ми коли розлучалися, то про щось дуже весело тринділи, і у нас запитують, чи ви точно хочете розлучатися. Я не думаю, що кохання було. Це була закоханість та інтерес. Якщо це тривало рік, то не думаю, що це було справжнє кохання”, — каже письменниця.

Ірена Карпа з першим чоловіком / © скриншот з відео

Другим чоловіком Ірени став американський фінансист Норман Пол Генсен, від якого вона народила доньок Кору та Каю. Однак цей шлюб теж розпався.

Наразі письменниця офіційно заміжня за французом Людовиком Трюбуше. Однак знаменитість зізнається, що думки про розлучення були у неї і в цьому шлюбі. Вони виникали під час криз.

“Не часто, але декілька разів думала про розлучення. Я думаю, що у всіх є якісь кризові періоди, що такі думки виникають”, — зізналася знаменитість.

Ірена Карпа з чоловіком / © instagram.com/qarpa

Нагадаємо, раніше Ірена Карпа пригадала роман із лідером гурту “Бумбокс” Андрієм Хливнюком. Письменниця назвала причину їхнього розриву.