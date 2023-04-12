Ірина Білик до та після пластики: який вигляд співачка мала до зміни зовнішності

Українська співачка Ірина Білик не приховує, що лягала під ніж пластичного хірурга та змінювала свою зовнішність.

Тим часом знімки виконавиці, які були зроблені до пластики, це рідкість. Співачка вкрай рідко їх публікує. Редакція сайту TCН.ua зібрала архівні фото Ірини Білик, на яких вона зображена до пластичних операцій.

Ірина Білик до пластики

Ірина Білик до пластичних операцій / Фото: скриншот з відео

Вперше співачка лягла під ніж пластичного хірурга 1999 року, а саме після народження сина Гліба. Ірина Білик мала комплекси через свою зовнішність. Зокрема, артистку не влаштовувала форма її очей, які трішки нависали та мали "сумний" вигляд. Останньою краплею для Білик стали слова президента Леоніда Кучми, який звернув увагу на безрадісні очі артистки.

Ірина Білик до пластики

Ірина Білик до пластичних операцій / Фото: скриншот з відео

Тож Білик не вагаючись звернулася до пластичного хірурга, аби виправити, як вона вважала, свій недолік. На формі очей знаменитість не зупинилася.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Далі Ірина Білик захотіла змінити форму носа. Так, артистка мала ніс із горбинкою, а це їй не подобалося. Вона вважала його занадто великим. Форму носа артистка змінила не повністю, утім шкодувала через це. На думку Білик, треба було взагалі зробити його рівним.

"Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. Попросила трохи її (горбинку - прим. ред.) прибрати. Я не хотіла, щоб люди побачили зовсім іншу жінку. До речі, тепер думаю, що я зробила неправильно. Треба було взагалі прибрати і зробити зовсім рівний ніс. Можна було ще краще!", - розповідала раніше артистка на шоу "Мій секрет".

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Не приховує виконавиця, що полюбляє уколи краси. Також Ірина Білик робила підтяжку обличчя та збільшувала губи. До речі, схоже, що артистка змінювала зону вилиць і підборіддя.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

До речі, полюбляє Ірина Білик також яскравий макіяж та експериментувати зі своїм волоссям. За час своєї творчої кар'єри артистка була і білявкою, і брюнеткою, і рудою. Також зірка мала і довге, і коротке, і навіть кучеряве волосся.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Загалом, нині Ірина Білик задоволена своїм зовнішнім виглядом. Щоправда, часу від часу зірці прилітає від прихильників, що вона перестаралася з пластичними операціями, і вони радять їй зупинитися. Та, схоже, що Ірина Білик не звертає уваги на подібні зауваження.

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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