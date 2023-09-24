Ірина Білик довела до сліз фото покійного Кузьми Скрябіна з його померлою мамою

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на смерть матері свого близького друга, музиканта Андрія "Кузьми" Скрябіна, Ольги Кузьменко, яка померла 23 вересня.

На сторінці в Instagram Білик розмістила архівну світлину, на якій Кузьма зображений разом зі своєю мамою, і підписала її:

"Є лише один великий сенс в цій смерті, – вона дуже скоро побачить свого Андрійка! Спочивайте з миром, Ольго Михайлівно!" – підписала щемливий кадр Білик.

Кузьма Скрябін з мамою Ольгою Кузьменко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Шанувальники співачки також висловили співчуття близьким та рідним Ольги Кузьменко:

Мама зустрілась з сином.. Царство небесне.. Вічна пам'ять

Дуже шкода. Смерть сина забрала у неї багато років життя. Вічна пам'ять!

Їй всього було 77. Горе, біль, смуток - зробили свою справу

Нагадаємо, що 23 вересня пішла з життя мама лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка – Ольга Михайлівна Кузьменко. Жінка померла у Брюховичах Львівської області, їй було 76 років. Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна. У фонді наголосили, що Ольга Михайлівна була чудовою і душевною людиною, яка мала велике серце. Для усіх це дуже важка втрата.

Ольга Михайлівна пережила сина на вісім років. 2 лютого 2015 року Кузьма Скрябін загинув у моторошній ДТП. Його позашляховик зіштовхнувся з молоковозом на повороті за селом Лозоватка на 86 км траси "Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя". Йому було 46 років.

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