Ірина Білик довела до сліз українською версією легендарного хіта "Снег"

Співачка Ірина Білик зробила подарунок своїм шанувальникам і переклала свій легендарний хіт "Снег" українською мовою.

Композицію артистка написала 2003 року. Через 20 років Білик зробила переклад треку і вклала в нього нові сенси. Лірика, яку Ірина переклала особисто, стала ще чуттєвішою.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – цей рядок неодмінно відгукнеться всім жінкам України, в яких лютий забрав не лише безтурботне життя, а й найдорожчих людей. Але, попри біль втрат і смуток, всі вони сміливо йдуть вперед.

Своєю чергою, шанувальники Ірини Білик зазначили, що українськомовна версія пісні їм дуже відгукнулася:

Дякую безмежно, плачу і водночас радію. Переклад неймовірний

Дуже чуттєво та ніжно. Просто прекрасно. Забирає в інші світи

Обожнюю цю пісню, дякую, що зможу тепер її слухати рідною

"Сніг" – це перший сингл із майбутнього українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар'єру, над яким працює продюсер Юрій Нікітін та його лейбл mamamusic. Реліз заплановано на першу половину 2024 року.

Зазначимо, що творча історія Ірини Білик та Юрія Нікітіна почалася 1990 році. Минуло понад 30 років – і от вони знову об'єдналися, щоб створити "золоту" платівку виконавиці.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик показала, як її може змінити макіяж. Артистка поділилася цікавим відео.

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