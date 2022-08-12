Ірина Білик на концерті у Маямі покликала на сцену мами Наташі Корольової: "Ваш зять - гівно"

Днями Ірина Білик виступала з благодійним концертом у Маямі, де мешкає мама співачки-мовчунки, родом з України, Наташі Корольової.

Мама одіозної артистки прийшла на концерт Білик у синьо-жовтому вбранні – жовтій сукні та синій хустині навколо шиї. Посеред концерту Ірина Білик покликала маму Корольової Людмилу Поривай до себе на сцену. Про це у своєму Instagram розповів шоумен Анатолій Анатоліч.

Коли жінка піднялася до артистки на сцену, Білик їй привселюдно сказала: "Моя чарівна, попри те, що ваш зять виявився гівном…".

Цікава була й реакція Людмили Іванівни. Вона голосно розсміялася і дала зрозуміти, що розділяє думку Білик.

Як відомо, Наташа Корольова, яка родом з України і наразі проживає в Росії, взагалі про війну мовчить, а її чоловік, стриптизер Тарзан, активно підтримує Путіна й армію Росії. Приміром, після звірств, які окупанти вчинили у Бучі, Тарзан записав відеозвернення, у якому заявив, що "це ваші методи, нацистські, фашистські методи, ніколи російський солдат не заплямується таким брудом".

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