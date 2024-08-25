Ірина Білик на тлі хейту Христини Соловій публічно підтримала її: "Гарна учениця"

Українська співачка Ірина Білик розповіла про свою прихильність до співачки Христини Соловій.

Як відомо, молода виконавиця останнім часом доволі часто опинялася в епіцентрі скандалів. То юзери захейтили її за необачну лайку в бік колишньої назви Чорноморська, то за надто вульгарний виступ з Іриною Білик. Зрештою, Білик не змовчала й заступилася за Соловій. Як зізнається зірка, вона повністю підтримує молоду колегу, адже свого часу і сама була на її місці, коли довкола її ім'я фігурувало безліч чуток і скандалів.

Христина Соловій, Ірина Білик

"Мені вона дуже імпонує. Тому що на неї більше, ніж на когось, вивалюється в Мережі хейту. А мені такі люди дуже імпонують. Тому що, коли я починала, на мене дуже багато сипалося різних чуток, пліток. Я і так яскраво жила, скажімо, але ще додавали, і це вже був такий повний калейдоскоп – змішані музика з сексом. І я дратувалася дуже. Я дивлюся, що Христина молодець. Вона дійсно гарна учениця", - зазначила Ірина в інтерв’ю "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно зірковий продюсер Михайло Ясинський розкритикував сценічний образ Христини Соловій і пояснив свою позицію.

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