Ірина Білик насмішила фото, де її син-копія тата корчить кумедну гримасу

Зірка поділилася сімейним знімком.
Українська співачка Ірина Білик не надто часто показує у соцмережах свого молодшого сина – Табріза.
Втім, іноді зіркова матуся може потішитися синочком. Так, артистка показала у своєму Instagram фото, де позує з Табрізом.
До слова, на знімках співачка постала з серйозним виразом обличчя, хоча й з усмішкою. Тим часом хлопчина креативно попозував перед камерою. Так, Табріз скорчив кумедну гримасу.
До речі, Табріз вже неабияк підріс. Також зіркова матуся змінила хлопчику зачіску.
Зазначимо, Табріз дуже схожий на свого батька – фотографа Аслана Ахмадова, з яким Білик цього року розлучилася. Це неодноразово помічали прихильники співачки.
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