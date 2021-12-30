Ірина Білик насмішила фото, де її син-копія тата корчить кумедну гримасу

Ірина Білик насмішила фото, де її син-копія тата корчить кумедну гримасу

Зірка поділилася сімейним знімком.

Українська співачка Ірина Білик не надто часто показує у соцмережах свого молодшого сина – Табріза.

Втім, іноді зіркова матуся може потішитися синочком. Так, артистка показала у своєму Instagram фото, де позує з Табрізом.

До слова, на знімках співачка постала з серйозним виразом обличчя, хоча й з усмішкою. Тим часом хлопчина креативно попозував перед камерою. Так, Табріз скорчив кумедну гримасу.

Син Ірини Білик ну дуже вже хотів фотографуватися / instagram.com/tabrizakhmadov

До речі, Табріз вже неабияк підріс. Також зіркова матуся змінила хлопчику зачіску.

Зазначимо, Табріз дуже схожий на свого батька – фотографа Аслана Ахмадова, з яким Білик цього року розлучилася. Це неодноразово помічали прихильники співачки.

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