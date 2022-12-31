Ірина Білик насмішила кумедним відео з колишнім під власну пісню "Ми будемо разом"

Виконавиця Ірина Білик показала кумедний ролик, де зображена разом зі своїм колишнім, шоуменом Дмитро Коляденком.

На відео співачка схилила руку на плече Коляденку. Ексзакохані гралися їжею, яку вони придбали на заправці. Зокрема, Ірина та Дмитро вдавали, ніби хот-доги цілуються.

Також у відео грала пісня з репертуару виконавиці – "Ми будемо разом". Ця композиція перекладена українською мовою, спочатку трек мав назву – "Мы будем вместе".

Окрім цього, Ірина Білик привітала прихильників з прийдешнім Новим роком. За словами артистки, скільки б росіяни не намагалися заподіяти лиха, українці зі всім впораються та переможуть у цій жахливій війні.

"Скільки б не посилали нам нещастя під Новий рік рашисти - ми все одно будемо любити життя, свою землю, одне одного! Українці, бажаю нам усім переможного над руснею Нового 2023 року! Слава Україні!" – написала артистка.

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