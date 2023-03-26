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Ірина Білик натякнула на відновлення стосунків з колишнім чоловіком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
903
Час на прочитання
1 хв
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Ірина Білик натякнула на відновлення стосунків з колишнім чоловіком

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артистка опублікувала пікантне відео з ексом.

Співачка Ірина Білик неабияк заінтригувала прихильників своїм особистим життям. Виконавиця натякнула на відновлення стосунків з колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком.

Зокрема, артистка опублікувала доволі пікантний ролик з ексом. На відео Дмитро Коляденко годував Білик з рук виноградом. Утім, підпис до ролика був куди цікавішим. Виконавиця запитала у прихильників таке: "Ану зізнавайтесь, хто кому в вашій сім'ї готує сніданок?".

Шанувальники Ірини Білик були просто приголомшені. Вони вважають, що співачка знову почала будувати стосунки з Дмитром Коляденком. Фани почали вітати парочку та навіть називати їх українськими Дженніфер Лопес та Беном Аффлеком, які з роками дали почуттям другий шанс.

  • Від долі не втечеш. Ви як Джей Ло та Бен Аффлек
  • Ну від долі спробуй втекти! Дімочка ваш
  • Якщо ви знову разом, то я дуже рада. Ви чудова пара. І вам судилося бути разом

До речі, нещодавно Ірина Білик теж ділилася романтичним контентом з Дмитром Коляденком. Артистка показалася в обіймах колишнього та опублікувала спільне фото.

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Дата публікації
Перегляди
903
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