Ірина Білик назвала ім'я відомої співачки, до якої ревнувала Коляденка: "З нею навіть сварилися"

Українська співачка Ірина Білик назвала ім'я відомої виконавиці, до якої свого часу палко ревнувала шоумена Дмитра Коляденка.

Артистка поділилася зізнанням на проєкті Надії Матвєєвої "Запитала". Зокрема, ведуча поцікавилася у Коляденка, на якому з проєктів він одночасно був і хореографом, і співаком. Шоумен вирішив уточнити це у своєї колишньої обраниці Ірини Білик, якій зателефонував просто під час запису проєкту.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артистка одразу пригадала, що це було шоу "Шанс". Ба більше, співачка здивувала зізнанням, що уважно передивлялася всі випуски проєкту, адже ревнувала Коляденка до співачки Наталії Могилевської, яка працювала там ведучою. Окрім того, артистки навіть на тлі цього сварилися.

"Я дивилася всі програми, ревнувала до Наташі (Могилевської – прим. ред.), ми з нею навіть сварилися через тебе", - звернулася до Коляденка Білик.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували в стосунках від 2003 року до 2006-го. Саме в цей період шоумен працював на одному тогочасних з популярних музичних проєктів "Шанс". Наразі ж серця колишніх закоханих вільні.

Тим часом Наталія Могилевська під час війни почала зустрічатися з чоловіком, на ім'я Валентин. Окрім того, співачка удочерила двох доньок. Нещодавно виконавиця показувала, як розважалася з родиною в одному з київських парків.

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