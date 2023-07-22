Ірина Білик ніжно привітала свого колишнього з днем народження та показала веселе фото разом

Артистка публічно звернулася до ексчоловіка.
Хореограф та співак Дмитро Коляденко 22 липня святкує свій 52-й день народження.
Зі святом шоумена привітали не лише колеги та фани, а й колишня дружина - співачка Ірина Білик. Артистка присвятила публікацію ексчоловіку в Instagram.
Білик поділилася веселим фото з Коляденком, на якому вони позували під час відпочинку на яхті з кумедними шапочками з рушників на голові. У підписі до світлини співачка ніжно звернулася до хореографа та навіть назвала його коханим.
"На нас артистів дивляться дуже прискіпливо, звичайно в кожному можна знайти щось цікаве. Скільки років я тебе знаю, Дімо, ти завжди був цікавий для мене у всьому! Насамперед, я шаленію від твоєї захопленості цим інколи дивним світом! Ти любиш людей і я люблю тебе за це! Ти диво майстер і актор! З днем народження, мій коханий", - звернулася до Коляденка Білик.
Шоумен також відреагував на привітання від ексдружини та написав їй короткий, але ніжний коментар: "Кохаю".
Нагадаємо, що чутки про возз'єднання Ірини Білик та Дмитра Коляденко вже давно ширяться в Мережі. Раніше співачка відповіла, що відбувається між ними з ексчоловіком.
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