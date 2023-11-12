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Ірина Білик переклала українською свій хіт "Мы будем вместе", присвячений ексчоловіку Дікусару

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Ірина Білик переклала українською свій хіт "Мы будем вместе", присвячений ексчоловіку Дікусару

Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Виконавиця представила нову версію треку під час свого благодійного концерту.

Співачка Ірина Білик потішила прихильників українськомовним перекладом свого хіта "Мы будем вместе".

По-новому композиція залунала під час одного з благодійних концертів в рамках туру "Українська душа", з яким Ірина Білик наразі перебуває містами України. Артистка гастролює разом зі співаком та музикантом Сергієм Мироненком.

Своєю чергою, шанувальники вже гідно оцінили українськомовну версію треку і зазначили, що так вона звучить набагато краще:

Ірина Білик переклала свій хіт "Мы будем вместе" українською мовою

Ірина Білик переклала свій хіт "Мы будем вместе" українською мовою
  • Солов'їною – просто неймовірно!
  • Молодець, що переклала українською
  • Ось справжня українка, молодець Іро!
  • Пам'ятаємо ту інтонацію в приспіві! Дякую за настрій і Україну в серці

Нагадаємо, що композицію "Мы будем вместе" Ірина Білик випустила 15 років тому. Цей трек зірка присвятила своєму тодішньому коханому, хореографу Дмитру Дікусару. До речі, він знявся у кліпі на цю пісню. Доля звела Білик і Дікусара на проєкті "Танці з зірками-2". Вони були разом від 2007 до 2010 року. Експара провела весільну церемонію в Ріо-де-Жанейро, втім офіційно вони так і не розписалися.

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Дата публікації
Перегляди
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