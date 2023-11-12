Ірина Білик переклала українською свій хіт "Мы будем вместе", присвячений ексчоловіку Дікусару

Співачка Ірина Білик потішила прихильників українськомовним перекладом свого хіта "Мы будем вместе".

По-новому композиція залунала під час одного з благодійних концертів в рамках туру "Українська душа", з яким Ірина Білик наразі перебуває містами України. Артистка гастролює разом зі співаком та музикантом Сергієм Мироненком.

Своєю чергою, шанувальники вже гідно оцінили українськомовну версію треку і зазначили, що так вона звучить набагато краще:

Ірина Білик переклала свій хіт "Мы будем вместе" українською мовою

Солов'їною – просто неймовірно!

Молодець, що переклала українською

Ось справжня українка, молодець Іро!

Пам'ятаємо ту інтонацію в приспіві! Дякую за настрій і Україну в серці

Нагадаємо, що композицію "Мы будем вместе" Ірина Білик випустила 15 років тому. Цей трек зірка присвятила своєму тодішньому коханому, хореографу Дмитру Дікусару. До речі, він знявся у кліпі на цю пісню. Доля звела Білик і Дікусара на проєкті "Танці з зірками-2". Вони були разом від 2007 до 2010 року. Експара провела весільну церемонію в Ріо-де-Жанейро, втім офіційно вони так і не розписалися.

Читайте також: