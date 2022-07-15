Ірина Білик переспівала легендарну пісню "Мовчати" зі словами про війну в Україні: "Вирішив диявол в нас бомби кидати"

Так, Народна артистка України Ірина Білик переписала слова у пісні "Мовчати" і тепер у композиції йдеться про війну в Україні.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", - з таких слів починається нова версія знаменитої пісні. Сама Білик доволі лаконічно, втім зрозуміло прокоментувала цю прем'єру: " Не можу...мовчати".

Своєю чергою, прихильники Білик зізналися, що нова версія хіта дуже їх вразила: "Іро, це нереально гарно… Легендарна пісня, з новим змістом, таким важливим для кожного з нас!", "пронизує у саме серце, до мурашок і до сліз. Дякую велике за таку пісню", "дякую! Ми переможемо! Слава Україні! Кузьма на небесах підспівує та молиться за Україну!".

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик поділилася моторошною історією мешканки Маріуполя Ірини Клисичко, яка жила в окупованому місті. За словами жінки, коли вона говорила окупантам, що вони руйнують життя українців, ті відповідали: "Ну то й що? Нам вас не зовсім шкода".

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