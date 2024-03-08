Ірина Білик переклала свій хіт "Мы будем вместе" українською: як звучить пісня

Співачка Ірина Білик представила апгрейд свого легендарного хіта "Мы будем вместе" - артистка переклала композицію українською мовою.

Під час роботи над оновленим треком "Ми будем разом" Білик вийшла за межі перекладу й переосмислила текст, заклавши в нього більш глибокі меседжі.

Нова версія пісні присвячена всім українцям, які наразі переживають темні часи, але завдяки єднанню та вірі рішуче йдуть до перемоги:

"Ця пісня — гімн оптимізму та надії, який нагадує нам про важливість підтримки, розуміння та безумовної любові. Ідеальний саундтрек для тих, хто вірить у силу спільності та мріє про світле майбутнє разом. Сьогодні ми обʼєднані як ніколи і маємо тримати цей настрій до нашої світлої перемоги. Допомагати одне одному та розуміти біль ближнього. Адже ми українці, ми сильні!» — коментує прем’єру Ірина Білик.

"Ми будем разом" та "Сніг" увійдуть до нового українськомовного альбому найкращих хітів Ірини Білик за всю її кар’єру, реліз якого заплановано на другу половину 2024 року. За видавництво синглів та майбутньої платівки відповідає продюсер Юрій Нікітін та його лейбл mamamusic.

Нагадаємо, днями Ірина Білик потішила рідкісним відео з її молодшим сином Табрізом. Артистка показала, як її 8-річний син вміє енергійно танцювати.

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