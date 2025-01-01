Ірина Білик підкорила Мережу українськомовною версією хіта "Нас нет": "Звучить просто неймовірно"

Українська співачка Ірина Білик продовжує українізувати свої відомі російськомовні пісні.

Цього разу зміни торкнулися хіта артистки "Нас нет". Композиція свого часу була шалено популярною, тож виконавиця подарувала їй нове дихання і тим самим зробила прихильникам подарунок на Новий рік. Артистка переклала відомий хіт нульових українською, тож тепер він має назву "Нас нема".

Ірина Білик поділилася, що пісня для неї є неабияк особистою. Артистка говорить, що в композиції йдеться не про втрату, а про втечу до окремого світу, де є лише двоє. Ця композиція, за словами співачки, про кохання, зв'язок та таємний вогонь, який палає між закоханими. Тож, Білик бажає кожному прослухати трек і відчути в ньому власну історію.

"Ця пісня для мене — історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" — це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю, щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв'язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших нас нема", - прокоментувала артистка.

Фани вже оцінили трек Ірини Білик "Нас нет", який зазвучав українською. Прихильники поділилися, що пісня стала набагато кращою та чарівнішою, що аж мурахи починають бігати шкірою під час її прослуховування.

Українською звучить просто неймовірно!

Це просто шикарний подарунок на Новий рік! Мурахи тілом…

Чарівність цієї пісні українською мовою неперевершена!

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN потішив святковою новинкою. Артист представив пісню, яка отримала назву "Новорічна-2", а також кліп на неї.

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