Ірина Білик підтримала KOLA, якій колеги намагаються зіпсувати вихід пісні: "Я стикалася з таким"

Українська співачка Ірина Білик відреагувала на прикру ситуацію, в яку втрапила артистка KOLA.

Як відомо, молода виконавиця потрапила у своєрідний бан, коли її кліп на нову пісню "Цілуй" не може потрапити в українські тренди через атаку ботів. Нещодавно KOLA відреагувала на це й запевнила, що за цим стоїть відома зірка, проте імена вона поки що не розкриває. Своєю чергою, Ірина Білик не стала стояти осторонь і заступилася за молоду співачку, адже сама пройшла непростий шлях в українському шоубізі й стикалася зі схожими випадками.

"Сьогодні дізналася, що молодій талановитій співачці заважають випустити новий кліп за допомогою всіляких ботів, страйків тощо. За 35 років своєї кар’єри я неодноразово стикалася з такими ситуаціями. Кожен реліз – це величезна праця та енергія, вкладені у створення чогось прекрасного. І коли замість визнання зустрічаєш перешкоди, це дуже боляче. Хочу підтримати KOLA та нагадати всім, що музика та мистецтво мають об’єднувати, а не роз’єднувати український народ. Кожен артист заслуговує на повагу і чесне ставлення", - написала Ірина у фотоблогу.

Ірина Білик підтримала співачку KOLA / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Під публікацією зірки KOLA залишила свій коментар і щиро подякувала артистці за підтримку.

"Дякую вам дуже за підтримку! Бо наша команда ніколи в житті з таким не стикалась, і ми не знаємо, як на це реагувати… Мені більше за команду прикро, бо реально вклали багато любові, як і в кожне відео, яке ми робимо. Вся наша команда ніби просто жили в своїй бульбашці добра та світла, не знали, що так взагалі можна мислити…", - відреагувала KOLA.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик відреагувала на загибель товариша-військового й колеги Антона Смецького на фронті.

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