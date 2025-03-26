Ірина Білик після серйозного діагнозу показалася на фото з подругою: в якому стані співачка зараз

Близька подруга Ірини Білик Нонна Кондрашова прокоментувала стан співачки і розповіла, де вона зараз перебуває.



На днях стало відомо, що українська співачка Ірина Білик серйозно захворіла - у виконавиці діагностували вірус, який спричинив запалення легень. Через це співачці навіть довелося перенести деякі виступи. Редакція ТСН.ua звернулася до близької подруги Білик, відомої продюсерки Нонни Кондрашової, аби дізнатися про стан народної артистки.



"Я провідую Ірочку кожного дня у лікарні. Сьогодні побачилась з її лікарем, Світланою Гук, яка сказала, що стан покращився, аналізи гарні. Тому в кінці тижня маємо надію, що Іра вже буде вдома", - розповіла ТСН.ua Нонна Кондрашова.



Також у підтвердженні своїх слів Нонна поділилася з ТСН.ua спільним фото зі співачкою, і показала, який виглядає має Ірина Білик після хвороби. Судячи з усього, одужання вже точно не за горами, бо Ірина має чудовий вигляд.

Ірина Білик, Нонна Кондрашова/ Фото: з особистого архіву Нонни Кондрашової



"Ірочка готується, тільки про концерти і говорить. Всіх чекає, тому свято відбудеться неодмінно! І всі ювілейні концерти заплановані у квітні в Палаці “Україна” обовʼязково будуть, для цього вже немає жодних перешкод, пов’язаних зі здоровʼям", - додає Нонна Кондрашова.

Нагадаємо, Ірина Білик сама поскаржилася на своє здоров'я й звернулася до шанувальників.

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