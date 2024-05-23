Ірина Білик похизувалася своїм виглядом до та після макіяжу і здивувала схожістю з Аліною Гросу

Українська співачка Ірина Білик показала, який вигляд має до та після професійного макіяжу.

Виконавиця наважилася на перевтілення. Допоміг їй у цьому зірковий стиліст Єгор Андрюшин. У своєму Instagram артистка опублікувала відео, де показала своє перевтілення. Спочатку Ірина Білик постає на кадрах без професійного макіяжу. Щоправда, база під мейк на її обличчі вже була.

Згодом свою роботу розпочав Єгор Андрюшин. Він нафарбував співачку та зробив риси її обличчя більш виразними.

"До або після?" – поцікавилася у фанів співачка.

Ірина Білик похизувалася, який вигляд має до та після макіяжу

Прихильники поділилися своїми думками у коментарях під відео. Вони зазначили, що співачці личить макіяж. Однак деякі запримітили цікаву деталь. Фанам Ірини Білик здалося, що вона неабияк схожа зі своєю похресницею, співачкою Аліною Гросу.

Вау! Дуже гарно! Після стала схожою на Аліну Гросу!

Як похресниця Аліна Гросу схожа на вас! Красуня!

Давно замітила схожість з Аліною Гросу.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик відверто заговорила про своє особисте життя. Виконавиця розповіла про відомого чоловіка, який заполонив її серце.

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