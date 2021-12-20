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Ірина Білик показала миле відео, як її молодший син розповідає вірш українською

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Ірина Білик показала миле відео, як її молодший син розповідає вірш українською

Ірина Білик з сином Табрізом / instagram.com/bilyk_iryna

Зірка привітала Табріза з Днем святого Миколая.

Українська співачка Ірина Білик влаштувала сюрприз своєму молодшому сину на День святого Миколая.

До слова, до маленького Табріза завітав Святий Миколай та Пірат, аби вручити йому подарунок. Втім, презент хлопчику одразу не віддали. Спочатку Табріз розповів їм вірш українською мовою. Святий Миколай та Пірат уважно вислухали хлопчину, а потім дістали з великого мішка робота-трансформера  та привітали сина Ірини Білик зі святом.

"І до нас завітав Святий Миколай! Зі святом, друзі!" - поділилася співачка.

До слова, прихильники виконавиці були приємно здивовані. По-перше, вони тішилися, що Табріз та Ірина розмовляли чистою українською мовою. По-друге, фани зірки відзначили, що маленький хлопчина росте справжнім красенем.

  • Приємно здивована, почувши українську мову від Ірини і Табріза
  • Так приємно, віршик такий чудовий
  • Який гарний! Шкода дівчат.

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