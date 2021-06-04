Ірина Білик показала підрослих синів у новій родинній фотосесії

Старший син артистки виріс справжнім красенем.
Українська співачка Ірина Білик, яка у квітні оголосила про розлучення Асланом Ахмадовим, наразі сконцентрована на вихованні дітей.
А нещодавно народна артистка разом зі своїми синами, 21-річним Глібом Оверчуком та 5-річним Табризом Ахмадовим знялася у родинній фотосесії. Сім'я прикрасила обкладинку видання for mama.
Знімок з'явився на сторінці в Instagram наймолодшого члена родини, Табріза, якого Ірині та її ексчоловіку Аслану народила сурогатна матір. На знімках Гліб має дуже серйозний вигляд, на руках у хлопця сидить його молодший братик, а поруч – усміхнена Білик.
Зазначимо, що Гліб не дуже любить з'являтися у медіапросторі, проте задля родинної фотосесії зробив вийняток.
Нагадаємо, у липні минулого року Ірина Білик показала синів та майбутню невістку на одному фото. Співачка з родиною відвідала концерт "Світського життя".