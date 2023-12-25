Ірина Білик показала помітно підрослого сина Табріза і розповіла, як їй освідчилися на Різдво

Співачка Ірина Білик показала рідкісне фото з 8-річним сином Табрізом та розповіла про неочікуване освідчення.

Зокрема, виконавиця з нагоди Різдва зробила допис в Instagram. Артистка опублікувала фото, де вона зображена з помітно підрослим сином Табрізом. Під знімком Ірина Білик залишила підпис, де привітала всіх з Різдвом.

"Друзі, вітаю з Різдвом! Нехай це свято принесе вам радість, тепло та мир у ваш дім. Бажаю здоров'я, любові та натхнення на кожен день нового року!" – звернулася до фанів артистка.

Ірина Білик із сином Табрізом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Окрім того, Ірина Білик поцікавилася у підписників, які незвичайні подарунки вони отримували на Різдво. Виявилося, що співачці цього святкового дня освідчувалися. Щоправда, обручку знаменитості вручили у ванній кімнаті. Ірина Білик не стала називати, хто з чоловіків так її вітав з Різдвом.

"Який найнезабутніший різдвяний подарунок ви коли-небудь отримували? Наприклад, у мене колись був подарунок – каблучка, освідчення, але у ванній кімнаті", - пригадала зірка.

Нагадаємо, днями Ірина Білик потішила фанів незвичайною новинкою. Артистка заспівала свій легендарний хіт "Снег" українською та просто довело до сліз.

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